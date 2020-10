I Progressisti sottolineano che la IV commissione non si riunisce dal 9 settembre, giorno in cui è stata fatta la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la rimodulazione finanziaria del Piano regionale delle infrastrutture. La riunione precedente risale addirittura al 30 giugno, quando la commissione aveva espresso il parere sulla legge di supporto al sistema economico della Sardegna, successivamente ai pareri sulla proroga del Piano Casa e sull’interpretazione autentica del PPR.

“Da allora tutto tace”, sottolineano Maria Laura Orrù e Antonio Piu, componenti della commissione Urbanistica. “È urgente iniziare immediatamente l’iter di approvazione di una norma chiara e precisa, capace di dare risposte e stabilità normativa al comparto. Invitiamo il presidente Talanas a convocare la Commissione e a coinvolgere nei lavori tutti i portatori di interesse, dalla rete delle Professioni Tecniche ai singoli ordini professionali, Anci, dai rappresentanti del CAL ai vertici delle associazioni di categoria. È indispensabile che si proceda con estrema urgenza, in caso contrario il rischio è quello di arrivare a ridosso della scadenza della proroga e poi dover accelerare l’iter saltando i dovuti passaggi. Se così fosse si confermerebbe l’attitudine della maggioranza e della Giunta a lavorare in solitudine, senza il coinvolgimento di chi potrebbe aiutare a migliorare provvedimenti importanti per un settore fondamentale dell’economia isolana”.