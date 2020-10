“E’ una comunicazione che non avrei mai voluto dare, oggi è una tristre giornata per tutta la comunità Sorrese, purtroppo il nostro concittadino colpito da covid 19, non ce l’ha fatta”, la triste notizia arriva dal Sindaco di Villasor.

“Esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia a nome di tutta la Comunità”, conclude il primo cittadino.

La vittima è un anziano di 77 anni di Villasor, ricoverato da meno di una settimana all’ospedale Santissima Trinità, è deceduto. Da quanto si apprende l’uomo aveva contratto il virus, come altre persone, durante una festa di matrimonio a Villasor e soffriva anche di altre patologie.