Stretta della Polizia Locale sui controlli nei quartieri della “movida” per il rispetto delle ordinanze del Sindaco sulla vendita di alcolici per asporto, sul disturbo della quiete pubblica, sulle occupazioni del suolo pubblico e sulle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus previste dalle disposizioni governative e regionali.

Nella serata di venerdì 2 ottobre, nel quartiere Marina, sono stati sanzionati 2 cittadini che ignorando le disposizioni, non indossavano la mascherina pur trovandosi in situazione di assembramento con altre persone e senza rispettare le distanze interpersonali previste. Per loro è scattata la sanzione amministrativa di 400 € a testa.

Nella passeggiata del viale Buoncammino i controlli hanno portato al verificare che un esercente la somministrazione di alimenti e bevande non rendeva noto ai clienti i prezzi dei vari prodotti; per lui è stato elevato un verbale di accertamento per questa violazione pari a 600 €. Inoltre, è senza alcun titolo abilitativo, diffondeva musica con impianto amplificato; per questa violazione è stato sanzionato con 1.000 € di verbale amministrativo. Altresì occupava le aree verdi e il piazzale antistanti la propria attività per circa 250 mq., con tavolini e sedie senza averne titolo; sanzione di 250 €.

Questa mattina i controlli della Polizia Locale si sono incentrati nei box dei mercati comunali di San Benedetto e di Sant’Elia con l’accertamento nei confronti di 13 esercenti che, mentre servivano la clientela, non indossavano la mascherina o la indossavano in modo scorretto (sotto il mento o nel gomito); per loro è prevista la sanzione di € 400 e la segnalazione per la sospensione dell”autorizzazione alla vendita.