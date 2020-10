“Gli instancabili sardoleghisti del nuovo millennio, in pieno delirio cortigiano per il proprio padrone lombardo, non si fanno mancare nulla. E dopo la poraccitudine di voler fermare bambini e donne disperati in mare, eccoli qua a Catania nel tentativo di salvare il proprio Odino Matteo Salvini dalla persecuzione delle Istituzioni”, non lesina critiche nei confronti dei consiglieri di maggioranza Patrizia Cadau, consigliera comunale di Oristano.

“Oh, mai che questi si occupino di Sardegna: Covid, pandemia, paesi allo stremo, strutture sanitarie che collassano, diritto alla salute negato di qualsiasi patologia si tratti, trasporti, strade provinciali in cui si muore ogni giorno perché non si capisce chi debba fare la manutenzione, spazi che mancano alle scuole, trasporti che non ci sono, e poi l’euro al litro glielo hanno dato ai pastori? – prosegue Cadau – Sono tutti dipendenti della Regione Sardegna e a servizio della nostra terra ma non li si vede mai se non per minacciare querele alla gente perbene che osa contraddirli e poi via, nuovo giro e nuova corsa sulla giostra longobarda”.

“Perfino gli indipendentisti europei non li hanno ritenuti degni, cacciandoli fuori dal gruppo – e conclude – da noi, bivaccano impuniti sulle spalle della nostra gente continuando a sventolare una bandiera che rappresenta un popolo come se fosse il loro brand personale”.