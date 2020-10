A Bono, in Provincia di Sassari, le scuole resteranno chiuse almeno sino al 12 ottobre. Lo stabilisce l’ordinanza firmata oggi dal sindaco Elio Mulas, che tra le motivazioni fa riferimento ai 38 casi di contagio da Covid-19 registrati a oggi nel paese del Goceano. Col provvedimento preso oggi il sindaco intende “permettere una riapertura delle scuole in assoluta sicurezza”, senza escludere ulteriori “indicazioni al riguardo in presenza di ulteriori complicazioni” e spiegando che così si prende “atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e della recente ripresa della diffusione dei contagi da Covid−19 nel nostro territorio”.

L’ordinanza, immediatamente esecutiva, è stata trasmessa a tutte le autorità e le istituzioni competenti, a iniziare dalla Prefettura per arrivare ai sindaci del territorio, passando per l’Ufficio scolastico provinciale e le forze dell’ordine. Dei 38 positivi a Bono, 17 sono ospiti della casa di riposo Pro Juventute, che attualmente accoglie 18 persone in tutto, oltre a tre componenti dello staff che lavora nella struttura. Intanto a Pattada il sindaco Angelo Sini ha utilizzato la sua pagina Facebook per smentire le informazioni contenute in un volantino lasciato sul portone della scuola cittadina che annunciava lo stop alle lezioni presenza a causa di due studenti trovati positivi.

“Quanto riportato nel volantino è assolutamente falso, a Pattada non è stato riscontrato alcun nuovo caso e non è stata attivata la didattica a distanza – dichiara Sini – Il gesto è di una gravità assoluta e ha gettato nel panico un’intera comunità”, denuncia il sindaco, annunciando che della vicenda si occuperà anche l’autorità giudiziaria.