Si svolgerà il prossimo 6 novembre in tribunale a Cagliari la terza udienza nel processo per lesioni personali aggravate che vede coinvolto il 30enne rapper Hell Raton, al secolo Manuel Zappadu, giudice del talent X-Factor, per un rissa avvenuta nel gennaio 2015 fa a Ortacesus (Sud Sardegna). Complessivamente sono 12 gli imputati nel procedimento penale davanti al giudice monocratico Maria Alessandra Angioni. Nel frattempo l’avvocato del rapper, Andrea De Silvestri, fa sapere con una nota che i fatti “si riferiscono ad un procedimento tuttora nelle sue fasi iniziali” e a nome del suo cliente ribadisce “la sua totale estraneità ai fatti e da ogni conseguente illecito”.

“Ho già avuto modo di produrre agli atti documentazione che ritengo del tutto idonea a scagionare integralmente il mio assistito da qualsiasi accusa, in primis la prova della sua presenza in luogo incompatibile con gli eventi riportati al momento di accadimento dei fatti”, aggiunge il legale, dicendosi fiducioso nel lavoro della magistratura “che avrà modo di accertare la totale estraneità di Manuel agli eventi in commento, riservandogli sin d’ora il diritto di essere risarcito per qualsiasi danno ingiustamente patito presso tutte le sedi competenti”.

Infine il difensore si riserva di procedere per vie legali, “nell’ipotesi di diffusione di notizie relative a tale procedimento che rivestano carattere diffamatorio o lesivo dell’immagine e della reputazione professionale del mio assistito”.