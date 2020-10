La Lega italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) di Sassari, insieme alle altre 106 sedi provinciali, per tutto ottobre è impegnata nella campagna nazionale Nastro Rosa, per la prevenzione del tumore alla mammella, giunta alla XXVIII edizione. Quest’anno, a causa del Covid, non sarà possibile erogare le numerose visite senologiche, ma la Lilt Sassari cercherà comunque di programmare, in base alla disponibilità dei medici specialisti, quanti più controlli possibili.

L’importanza della prevenzione sarà ricordata con un gesto simbolico: per tutto ottobre la facciata di Palazzo Ducale sarà illuminata di rosa, colore simbolo della lotta contro il tumore al seno.

La campagna che ogni anno porta avanti la Lilt ha come obiettivo quello di sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull’importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore, informando la popolazione femminile anche sugli stili di vita da adottare e sui controlli periodici da effettuare.