“Addio Giuseppe, ci piange il cuore…”. Lo gruppo musicale Bertas ha voluto salutare con un messaggio la voce storica della band Giuseppe Fiori.

“I Bertas sono nati nel 1965 – si legge – ma i Bertas sardi sono nati con Badde Lontana e Badde Lontana è nata con la voce di Giuseppe Fiori. Tanti anni fa, certo…ma non così tanti, caro Giuseppe, da doverti pensare esclusivamente al passato”.

“Sapevamo – si legge ancora – che non stavi bene e avevamo paura, ogni giorno, che potesse raggiungerci un’altra orribile notizia, in questa stagione già così sciagurata. Non troviamo le parole”.