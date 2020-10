Voleva raggiungere la Francia per ricongiungersi con i suoi parenti. Ha abbandonato il centro di accoglienza dove era ospite e ha iniziato a camminare attraversando campagne e tratti collinari con rocce e scarpate, rischiando di morire.

Un 15enne algerino è stato rintracciato dai carabinieri dopo essere fuggito dal centro di accoglienza per minori di Villasalto, nel Sud Sardegna. L’allarme è scattato ieri pomeriggio, quando il minore ha abbandonato la struttura. Non ha portato via nulla e si è avventurato da solo, senza soldi, cibo o telefono cellulare. I carabinieri della Compagnia di San Vito, competente per territorio, hanno immediatamente avviato le ricerche. I militari hanno rintracciato il minore vicino a una strada statale in zona di montagna, nell’agro di San Nicolò Gerrei, ma appena visti i carabinieri il ragazzino è fuggito.

È quindi scattato il piano provinciale per le persone scomparse. I carabinieri, alle 19,30 hanno rintracciato il 15enne a Ballao, lungo la strada provinciale 27, al bivio con Goni. Sul posto sono intervenuti anche i medici del 118 che hanno visitato il ragazzino. Il minore, in buone condizioni di salute, è stato poi riaccompagnato al centro di accoglienza.