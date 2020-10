“Dagli esiti dei tamponi è risultata la positività al Covid-19 di tre persone”. Lo annuncia il sindaco di Torralba, Vincenzo Dore, affermando che le persone in questione stanno bene, non hanno manifestato sintomi preoccupanti.

“Ciò che mi preoccupa, però, da Sindaco, – scrive Dore – è che una delle persone positive ha festeggiato la settimana scorsa con parenti ed amici, un anniversario presso un ristorante a Torralba. Dico questo al fine di informare chi ha preso parte a questi festeggiamenti, a titolo precauzionale ed in attesa di avere indicazioni dall’ ats sardegna, di osservare l’isolamento fiduciario presso le proprie abitazioni. Vi anticipo che in mattinata verrà predisposta ordinanza di chiusura delle scuole, sempre a titolo precauzionale, in attesa di avere maggiori indicazioni su come procedere da parte dell’azienda sanitaria locale”.

“Vi prego ancora una volta – conclude il primo cittadino – di osservare tutte le norme anticontagio, in particolare si raccomanda l’uso della mascherina e si richiede sempre il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. Confido nella collaborazione di tutti voi”.