Si avvicinano le elezioni del 25 e 26 ottobre per il rinnovo del Consiglio Comunale di Quartu Sant’Elena e numerose sono le iniziative dei sei candidati Sindaco.

Il centrodestra, guidato da Christian Stevelli, dopo la gaffe sulle donne, riparte con dieci liste e numerosi eventi programmati:

Il Candidato Sindaco del Centrodestra ogni mattina dalle 9 è in diretta social per la “colazione con Christian”,l’iniziativa andrà avanti fino al 24 ottobre;

Lunedì 5 ottobre alle 19 diretta streaming della presentazione della Lista “Lega Sardegna”;

Martedì 6 ottobre alle 10 appuntamento a Marina Residence;

Martedì 6 ottobre alle 18,30 Presentazione della Lista “Partito Sardo D’Azione” presso l’Antica Casa Olla;

Giovedì 8 ottobre alle 19.00 Presentazione della Lista “Fratelli d’Italia” presso l’Antica Casa Olla

Il centrosinistra si presenta con Francesco Piludu e supportato da quattro liste e questi sono i prossimi eventi programmati:

Lunedì 5 ottobre alle 19 incontro con i volontari dell’ex canile; Mercoledì 7 ottobre alle 19 incontro con le Associazioni sul programma elettorale;

Venerdì 9 ottobre alle 20 presentazione della Lista “Ajo insieme”;

Il Movimento Cinque Stelle ha scelto anche per queste elezioni Guido Sbandi ha programmato alcuni gazebo:

Lunedì 5 ottobre dalle 16.30 alle 20.00 in viale Colombo 114;

Venerdì 9 ottobre dalle 16.30 alle 20.00 in Piazza IV novembre;

Graziano Milia, già sindaco per due mandati dal 1993 al 2001, al comando di un cartello di civiche, è sceso invece in campo con sei liste e nei prossimi giorni comunicherà gli appuntamenti in programma.

Francesco Pandolfi per Quartu da salvare si presente con una sola lista e questi sono i prossimi eventi programmati:

Mercoledi 7 ottobre dalle 10.30 al mercatino in via della Musica;

Alberto Grimaldi per la lista “Grimaldi per Quartu” nei prossimi giorni annunceranno eventi e iniziative.