La circolazione del virus in Sardegna sta destando preoccupazione e creando problemi al normale svolgimento delle lezioni negli istituti scolastici. Per questo motivo, due scuole del Nuorese, a Macomer e a Sorgono, sono state chiuse: nel primo caso per una studentessa contagiata, nel secondo per consentire la sanificazione dopo che un dipendente è risultato positivo al covid 19.

La comunicazione della chiusura a Macomer è stata resa nota tramite i social dal sindaco del paese, Antonio Succu, che scrive: “Due giorni fa la Dirigente Scolastica del Liceo cittadino ha precauzionalmente, e giustamente, ordinato l’attività didattica a distanza per un intera classe dell’Istituto. Il motivo era la positività di uno dei genitori di un’alunna. Oggi, purtroppo, ci perviene la notizia che anche l’alunna in questione, sottoposta a tampone, è risultata positiva. Pertanto, potenzialmente, potrebbero essere stati contagiati non solo i compagni di classe, ma anche gli insegnanti, che ruotano anche in altre classi. Ho condiviso con la Dirigente scolastica, Prof.ssa Cappai e con il Dirigente Responsabile dell’Igiene Pubblica Assl Nuoro e ATS, la necessità di chiudere temporaneamente l’Istituto, che continuerà ad operare con la didattica a distanza, per un congruo periodo di tempo”.

Enrica Massa