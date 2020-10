La mattinata (dalle ore 9 alle ore 13) di martedì 6 ottobre 2020, la via Del Tricolore (dal civico n. 22 al 24, dal civico n. 28 a 30, dal civico n. 34 al 38, dal civico n. 33 al 57, il civico n. 31), la via Viviani (il civico n. 34, dal civico n. 40 al 42, il civico n. 46, dal civico n. 61 al 93), la via Ampere (dal civico n. 5 al 9), saranno interessate da una temporanea interruzione dell’energia elettrica.

A comunicarlo la società e-distribuzione specificando che la sospensione dell’erogazione energetica nell’area di Pirri inizierà alle ore 9 per terminare alle ore 13.