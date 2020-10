Un equipaggio della Squadra Volante della Questura di Cagliari, mentre sabato pomeriggio transitava in via Sanna per il controllo delle persone agli arresti domiciliari, ha notato uno di questi affacciato alla veranda a discutere con un’altra persona.

L’uomo, appena vista la Volante, si è dato alla fuga, mentre il detenuto ai domiciliari ha fatto immediatamente rientro in casa. Lasciata però la porta finestra aperta, gli agenti lo hanno visto particolarmente indaffarato a tentare di nascondere qualcosa. Hanno riconosciuto l’uomo, un 48enne cagliaritano ben noto alle Forze di Polizia e agli arresti domiciliari per spaccio, gli agenti hanno deciso di fare un controllo.

Entrati in casa, l’uomo è apparso nervoso e agitato. Ad un primo controllo, infatti, l’uomo è stato scoperto in possesso di un pezzo di cocaina di circa 2 grammi, e di 60 euro in contanti, provento dello scambio avvenuto poco prima. Estendendo la perquisizione all’abitazione è stato rinvenuto un flacone di metadone, e materiale utile al confezionamento della droga. L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e riaccompagnato presso la propria abitazione in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.