Nuova sede per il servizio clienti di Abbanoa: apre, infatti, uno sportello decentrato all’interno degli uffici del Municipio di Piazza Roma. Le 3 postazioni, che si trovano al piano terra del Palazzo Comunale, sono state concesse in utilizzo e messe a disposizione dal Comune di Carbonia ad Abbanoa.

“L’apertura degli sportelli di Abbanoa presso i nostri locali garantisce ai cittadini di usufruire di servizi a sportello, senza appuntamenti preventivi – dice la sindaca Paola Massidda – Il servizio di Abbanoa a Carbonia risultava sospeso dallo scorso Marzo a causa del lockdown dovuto all’epidemia da Coronavirus. I vecchi locali di via Lubiana non erano pienamente adattabili al rispetto delle nuove norme in materia di prevenzione e contrasto del Covid-19. Pertanto, la necessità di ripristinare un servizio fondamentale per la cittadinanza e per l’intero territorio ci ha portato al raggiungimento di un accordo con Abbanoa per garantire l’utilizzo dei nuovi spazi che abbiamo messo a disposizione nell’ala del Municipio con l’ingresso sotto i portici”.

Lo sportello è operativo dal lunedì al venerdì la mattina dalle 8.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.00 (sabato, domenica e festivi chiuso). Allo sportello accederà un numero di cittadini pari agli operatori presenti. Lo stesso numero potrà accedere nelle sale d’attesa. Gli altri cittadini, invece, dovranno sostare all’esterno dell’edificio mantenendo la distanza di almeno un metro ed evitando assembramenti. All’ingresso sarà presente un operatore per la regolamentazione degli accessi con il compito di misurare la temperatura corporea. Tutti i cittadini dovranno obbligatoriamente accedere con mascherina ed igienizzarsi le mani all’ingresso.