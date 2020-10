A Maria Pia ad Alghero si persegue il percorso per la sistemazione della vecchia piscina scoperta.

L’intervento è di 250 mila euro, che l’Amministrazione Conoci sta utilizzando con fondi di bilancio per rimettere in funzione l’impianto. Firmato nei giorni scorsi il contratto con l’impresa aggiudicataria delle opere, l’impresa BAAS SRL di Sassari, che dovrà eseguire i lavori di ristrutturazione e adeguamento della piscina. Gli interventi essenziali previsti hanno l’obiettivo di rendere funzionante la piscina.

Priorità delle opere per arginare le perdite d’acqua della vasca, con interventi di smontaggio completo di tutti i rivestimenti e impermeabilizzazione delle pareti e del fondo. Si è evidenziato infatti, nel corso degli anni un forte degrado diffuso della struttura in calcestruzzo. Lavori anche al piano terra della struttura, con opere negli spogliatoi, da rendere più funzionali per l’attività sportiva secondo la rielaborazione del Coni che prevede il non utilizzo contemporaneo delle piscine coperta e scoperta. Lavori anche nei servizi igienici, nei locali di primo soccorso atleti, negli spogliatoi arbitri. Gli interventi previsti riguardano anche l’esecuzione di manutenzione straordinaria ai fini dell’adeguamento della centrale termica. Un’opera che porta a rendere pienamente fruibile la piscina scoperta, che può integrarsi benissimo con la nuova struttura coperta con la quale è collegata..

“Vogliamo ripristinare la struttura che per tanti anni è stata utilizzata da sportivi e dagli algheresi. Investiamo per ristrutturare l’impianto, che sarà molto importante per affiancare le attività a quelle che potrà offrire la nuova piscina coperta. A questo proposito, dopo la scelto di evitare una china che avrebbe portato a situazioni irrimediabili, risolvendo il contratto con l’impresa inadempiente per ultimare i lavori più in fretta possibile, stiamo lavorando e affrontando in ogni sede la procedure per arrivare a chiudere l’iter per ripartire”, spiega il Sindaco Mario Conoci.

La tribuna scoperta a servizio della piscina outdoor ha la capacità di circa 400 posti a sedere, anche questa con condizioni di degrado dovuto alla scarsa manutenzione e quindi oggetto dei lavori previsti. “I tempi di esecuzione dei lavori di ristrutturazione, dal momento dell’avvio del cantiere, sono stabiliti in circa tre mesi” spiega l’Assessore alle Opere Pubbliche Antonello Peru, “e sarà nostra cura vigilare sull’andamento dell’appalto. L’Amministrazione ha la necessità di portare a termine i lavori nei tempi previsti compatibilmente con le variabili congrue delle tempistiche delle opere pubbliche”. La piscina scoperta è costituita da una vasca dalle dimensioni pari a 25×33 m e profondità 1.80 m. L’opera fu “ripescata” dopo tanti anni di abbandono nel 2004, con un investimento di 1.604.000 euro. L’11 giugno 2004 fu aperto il cantiere. Dopo circa due anni la piscina fu inaugurata.