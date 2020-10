Sarà una corsa a sei per le Comunali 2020 di Quartu Sant’Elena. La terza città più popolosa della Sardegna si appresta votare ed eleggere i propri rappresentanti nelle 23 liste presentate per le amministrative, in programma domenica 25 e lunedì 26 ottobre.

Cagliaripad, il confronto tra i candidati

La redazione di Cagliaripad ha deciso di conoscere nel dettaglio i programmi e le idee dei sei candidati, promuovendo un confronto pubblico.

L’appuntamento è fissato per il 19 ottobre alle ore 17, che verrà pubblicato in diretta sulla Pagina Facebook di Cagliaripad.

I candidati e il numero delle liste

Il centrodestra, guidato da Christian Stevelli si presenterà con dieci liste. Graziano Milia, già sindaco per due mandati dal 1993 al 2001, al comando di un cartello di civiche, è sceso invece in campo con sei liste. Il centrosinistra, con il candidato scelto alle primarie, Francesco Piludu, con quattro liste.

Gli altri candidati, tutti con una lista a testa, sono Guido Sbandi, Movimento cinque stelle, Francesco Pandolfi, Quartu da salvare, e Alberto Grimaldi per la lista “Grimaldi per Quartu”.