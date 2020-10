I Carabinieri della Compagnia di Valledoria e della stazione di Sedini (Ss) hanno sorpreso un numero sempre maggiore di giovani consumatori di marijuana provenienti da Sassaried hanno deciso di arrivare alla fonte dello spaccio, andando a ritroso sul “percorso” dello stupefacente.

I militari sono quindi arrivati a scoprire una palazzina di Sassari, in zona ‘Giagumona’, dove i classici movimenti di giovani legati alla compravendita di stupefacenti li hanno indotti ad intervenire.

All’interno dei due appartamenti della palazzina, abitati da due pregiudicati sassaresi, M.D. di 54 anni e C.F. di 30 anni, i carabinieri hanno trovato circa tre etti di marijuana in casa del primo e quasi mezzo kg in casa del secondo, nonché diverse centinaia di euro in contanti verosimile provento dello spaccio e materiale vario per la coltivazione e il confezionamento al dettaglio dello stupefacente.

La marijuana, secondo i primi accertamenti, era stata coltivata “a km zero” in un campo poco distante dalle abitazioni dei due, sul quale gli inquirenti hanno motivo di pensare che insistesse una piccola piantagione a gestione familiare. Concluse le formalità di rito, i due arrestati sono stati ricondotti nelle loro abitazioni agli arresti domiciliari in attesa della convalida prevista per domattina.