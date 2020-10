“Con non poca preoccupazione, vi comunico che ho appena avuto notizia ufficiale da parte dell’ATS Sardegna della presenza di due nuovi casi di contagio da COVID–19 nel nostro Comune”, queste le parole di Paola Casula, Sindaca di Guasila.

“Si tratta di tamponi effettuati in data 24 settembre, il cui esito dopo diverse sollecitazioni, è stato comunicato solo in data odierna, le persone interessate sono in autoisolamento volontario a partire dal 23 settembre e sono state informate e spesso sentite in merito ai sintomi e alle modalità di contagio della malattia oltre che ai comportamenti da attuare”, conclude la Sindaca.