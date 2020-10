Un’anziana di 85 anni è stata travolta e uccisa da un’auto, questa sera a Santa Giusta nell’Oristanese. Il guidatore, un giovane di 28 anni è risultato positivo all’etilometro ed è stato arrestato per omicidio stradale. L’incidente, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto effettuata dalla polizia stradale intervenuta sul posto, è avvenuto in via Fermi.

L’anziana, Giovanna Contini di Santa Giusta, stava percorrendo via Fermi in sella alla sua bici quando la Fiat Punto condotta dal 28enne dopo una sbandata, ha invaso la corsia, travolgendo la bici. La pensionata è morta sul colpo. L’auto ha finito la sua corsa sul ciglio della strada contro un palo. A Santa Giusta sono arrivati gli agenti della polizia stradale e il 118. Il 28enne è stato sottoposto al test con l’etilometro ed è risultato positivo.

È stato arrestato per omicidio strdale e adesso si trova nella caserma della Polstrada.