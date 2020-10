Chiude per un caso di positività al covid 19 l’ufficio dell’agenzia delle entrate di via Oggiano a Nuoro. La notizia di un dipendente contagiato dal virus (che non vive a Nuoro) è arrivata ieri mattina da parte dell’ Ats e ripresa dalla Nuova Sardegna. L’agenzia resterà chiusa oggi e domani e intanto si procede alla sanificazione dei locali. Il Servizio di igiene pubblica dell’ Assl di Nuoro sta procedendo al tracciamento dei contatti degli ultimi giorni dell’impiegato, in modo da poterli sottoporre al tampone.

L’agenzia delle entrate non è l’unico ufficio pubblico a chiudere per covid a Nuoro: nelle settimane scorse era successo alla Biblioteca Satta, all’ex Provveditorato agli studi e all’Istituto Zooprofilatico.