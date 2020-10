I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Nuoro avevano il sospetto che a Siniscola si due giovani stessero spacciando droga e, dopo una serie appostamenti e di riscontarti investigativi, hanno ottenuto il decreto di perquisizione nell’abitazione di L.G. 23 anni e C.S. di anni 26, entrambi siniscolesi.

La coppia è stata trovata in possesso di 10 grammi di cocaina, 37 grammi di sostanza da taglio, 140 grammi di marijuana, 1.230 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi. I due sono stati arrestati, provvedimento che è stato convalidato e il Gip ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora.