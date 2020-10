I poliziotti del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno scoperto e denunciato un topo d’appartamento seriale. Nei giorni scorsi era stato segnalato l’ennesimo un furto in un appartamento in città e durante la stessa giornata, il ladro aveva tentato un altro colpo in un negozio cittadino, riuscendo a rubare l’incasso della giornata, 150 euro.

I poliziotti della Squadra Investigativa insieme ai colleghi della Squadra Volante del Commissariato, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza delnegozio, hanno immediatamente riconosciuto l’autore: si tratta di un 47enne ben noto alle Forze di Polizia, agli arresti domiciliari. Inoltre, grazie alla descrizione fornita dai proprietari dell’abitazione svaligiata, l’uomo è stato collegato anche al precedente tentativo di furto.

L’ultimo episodio avvenuto pochi giorni fa, quando il 47enne è tornato all’opera entrando in un altro appartamento per un nuovo colpo, andato però in fumo poiché, sorpreso dalla proprietaria di casa, si era visto costretto a desistere dal suo intento. Anche questa volta grazie alla descrizione fornita dalla vittima, il ben noto ladro seriale è stato riconosciuto e deferito all’Autorità Giudiziaria per tutti gli episodi descritti. Gli è stato quindi revocato il beneficio della detenzione domiciliare ed è finito in carcere.