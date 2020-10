È partito oggi da Milano Linate per conquistare Poznan, in Polonia, insieme con la Nazionale italiana di canottaggio e assicurarsi con la squadra il titolo di campioni d’europa. Stefano Oppo, l’atleta oristanese vice campione europeo e del mondo di canottaggio, da venerdì 9 a domenica 11 ottobre sarà al Malta Lake per gli Europei. La competizione era in programma a giugno ma è stata rimandata a ottobre a causa del Covid. La squadra è dovuta partire divisa in due gruppi e, prima della partenza, tutti gli atleti e gli accompagnatori si sono sottoposti ai test sierologici.

L’intero Europeo si svolgerà a porte chiuse. Nonostante il virus, l’Europeo 2020 ha registrato un elevato numero di partecipanti. Oltre 570 atleti di 31 diverse nazioni europee si contenderanno il podio nelle diverse specialità. La Nazionale azzurra si presenta a Poznan con il maggior numero di equipaggi, 21.Nella specialità dei vice-campioni uscenti, Stefano Oppo e Pietro Ruta – il doppio pesi leggeri maschile – sono iscritti 16 equipaggi. Assenti – anche quest’anno all’appuntamento europeo – i due irlandesi, campioni del mondo uscenti. Le gare inizieranno nella mattinata di venerdì 9 ottobre con le prime batterie e si concluderanno domenica 11 ottobre con le finali A e B.