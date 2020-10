È stata inaugurata una nuova Terapia intensiva Covid al Malattie infettive dell’Aou di Sassari, e il merito è anche della onlus di Oncoematologia “Mariangela Pinna” di Sassari, che ha donato tre nuovi ventilatori polmonari di alta gamma. L’acquisto è stato possibile grazie a una raccolta fondi promossa tra aprile e maggio, che ha consentito di raccogliere e investire 100mila euro.

Il reparto Covid, che già da oggi ospita i primi quattro pazienti, servirà per centralizzare i pazienti in Malattie infettive e sarà costituito da 6 stanze singole per la degenza, un posto letto di supporto temporaneo, una stanza per la vestizione e svestizione di infermieri e medici, una stanza per la gestione dei materiali, una medicheria, una stanza per il coordinatore e una centrale operativa per il monitoraggio dei letti in remoto, con monitor e computer per monitorare i parametri vitali dei degenti.

L’apertura della nuova Terapia intensiva Covid consentirà in caso di necessità di attivare altri letti Covid al secondo piano di palazzo Clemente, convertendo in “no Covid” i letti della Terapia intensiva al primo piano, che supporta la chirurgia ad alta complessità nel post operatorio intensivo. “Sono strumenti di vitale importanza per la nuova struttura e segno di generosità, solidarietà e attenzione della cittadinanza per l’ospedale”, dice il direttore sanitario dell’Aou, Bruno Contu. “I cittadini hanno dato una bellissima risposta”, afferma Antonio Contu. “L’idea è stata di Antonio Pazzola”, aggiunge. Secondo Pier Paolo Terragni, direttore della Rianimazione 1, “è un contributo indispensabile per la nuova unità”.