La Giunta regionale lancia il bando per il terzo settore e per il sociale (persone fragili e non autosufficienti, e povertà). A disposizione ci sono quasi 1,3 milioni di euro: 280mila per progetti per la promozione e lo sviluppo del volontariato, soprattutto fra i giovani; 342mila euro per l’ambito delle povertà e 658mila per l’inclusione sociale di persone con disabilità.

Ogni progetto ammesso sarà finanziabile per un massimo di 25mila euro. Le domande dovranno essere presentate via pec all’indirizzo san.polsoc.terzosettore@pec.regione.sardegna.it entro il 3 novembre 2020. “Un’importante opportunità per lo sviluppo di un settore strategico per la promozione di iniziative importanti rivolte all’inclusione sociale e sostegno delle fasce più deboli”, commenta il presidente della Regione Christian Solinas.

“Fra gli obiettivi indicati dall’esecutivo regionale e recepiti in questo bando – sottolinea l’assessore della Sanità, Mario Nieddu – non manca inoltre il contrasto alla povertà, tema sempre più centrale a causa della crisi economica su cui pesa l’attuale emergenza sanitaria e che seguiamo con la massima attenzione sul piano delle politiche sociali”.