Il nuovo coronavirus è arrivato anche in una scuola di Barumini. Come scrive sui social il sindaco del paese del sud Sardegna, Emanuele Lilliu, un alunno “non residente nel Comune di Barumini, ma frequentante la nostra scuola dell’infanzia” è risultato positivo al Covid-19.

“Le autorità sanitarie – sottolinea il primo cittadino – hanno provveduto a disporre la quarantena fiduciaria per gli alunni, il personale ATA e il corpo docente del predetto istituto, che è stato chiuso dallo stesso Dirigente Scolastico, in attesa dei dovuti controlli sanitari previsti dall’ATS. Avendo ravvisato il possibile diretto coinvolgimento di alcune famiglie residenti nel comune di Barumini i cui figli frequentano la scuola per l’infanzia e il nido convenzionato “Su Pippìu” con sede in Barumini, ho disposto, a fini meramente cautelativi, la chiusura dello stesso fino alla ricezione dell’esito degli accertamenti sanitari del caso”.

Per il momento, conclude Lilliu, “non risultano casi di positività al Covid19 nel nostro Comune”.

Il post del sindaco:

(Enrica Massa)