Incidente stradale alle ore 22 di ieri, all’ingresso di Alà dei Sardi.

Ne danno notizia i vigili del fuoco che hanno inviato sul posto una squadra del Distaccamento di Ozieri per un’auto uscita fuori strada.

Gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, mentre i passeggeri, già all’esterno dell’auto, sono stati affidati alle cure dei sanitari e trasportati in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri.