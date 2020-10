In Sardegna il Covid-19 continua a circolare ma delle strutture per accogliere i pazienti dimessi dagli ospedali, ancora positivi, non c’è l’ombra. Questa la denuncia fatta da parte dal consigliere regionale dei Progressisti in Sardegna, Francesco Agus, che scrive sui social: “Una bugia ripetuta mille volte non diventa verità. Ma chi vuoi che se ne accorga? Qualche giorno fa la Giunta regionale ha annunciato che sarebbe stata presto messa a disposizione dei pazienti Covid dimessi dagli ospedali una struttura alberghiera. Bell’idea, altre regioni hanno attivato politiche simili già da aprile per evitare contagi familiari e alleggerire il carico di lavoro degli ospedali”.

“Peccato – continua – che la Giunta avesse annunciato l’avvio di una politica simile nei mesi precedenti. Non era molto chiaro il numero delle strutture (prima sei, poi tre, poi due e infine una) ma il tutto era sempre ‘imminente’, ‘ormai pronto’, ‘attivo in breve tempo’. E invece siamo ancora al palo. Su quali basi dovremmo fidarci di chi ha dimostrato di non avere nessuna autorevolezza?”, conclude Agus.

