Continua la campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono di rifiuti di Cagliaripad. Questa volta la segnalazione riguarda una discarica abusiva che si trova nel Comune di Selargius, in località Muxiuridasu Pezzu Mannu.

Come ci scrive un cittadino del luogo, “ormai da tempo questi luoghi vengono usati per smaltire rifiuti di ogni tipo che vengono poi dati alle fiamme. Siamo esasperati dai continui roghi e dai fumi che respiriamo. Chiediamo il vostro aiuto affinché il Comune dia disponibilità per poter effettuare le bonifiche da noi richieste più volte ma mai effettuate”.