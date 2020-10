Incidente stradale questa mattina in via Dei Conversi, a Cagliari.

Una moto Honda SH, condotta da una 55enne, arrivata all’altezza della via Sanjust, per cause in fase di accertamento, si è scontrata con una Toyota Aygo, condotta da una 50enne.

Dopo l’urto la moto si è rovesciata al suolo. La donna alla sua guida è stata soccorsa da personale del servizio 118, è stata trasportata all’ospedale Marino con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.