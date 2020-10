Le zone riservate ai fumatori, allestite in tutto il litorale delle spiagge del Comune di Pula, sono state devastate da alcuni vandali. Non contenti, hanno deciso anche di portarsi via sedie e tavolini.

Lo denuncia la sindaca Carla Medau, che pubblica su Facebook le foto di ciò che rimane delle aree fumatori.

Ecco alcune foto:

“Queste sono le immagini di ciò che rimane delle 17 postazioni” scrive la prima cittadina “10 posacenere totalmente danneggiati; inoltre 10 sedie, 5 tavolini e 5 cime totalmente sottratti. Siete comodi adesso con gli arredi che avete rubato alla collettività?”.

“Sappiate – precisa – che non li avete sottratti al Comune, ma alla Ditta che ha effettuato il servizio, la quale generosamente li aveva messi a disposizione. Quindi il danno l’avete causato ad un imprenditore privato che si è speso affinchè il servizio fosse il più confortevole possibile. L’anno prossimo il servizio sarà sicuramente migliorato anche negli arredi, sperando che a qualcuno non servano complementi da giardino pagati da altre persone” conclude Carla Medau.

Il post della sindaca:

(Enrica Massa)