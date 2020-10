Prosegue il percorso cinematografico del Carbonia Film Festival che, giovedì 8 ottobre, farà tappa nel continente asiatico con altri due degli otto lungometraggi in concorso.

Pellicole che girate in lingue diverse e che raccontano storie di vita quotidiana dai tratti surreali: Eeb Allay Ooo! di Prateek Vats, che sarà proiettato sempre l’8 al Cine-Teatro Centrale di Carbonia alle 21, e Overseas di Sung-A Yoon. Eeb Allay Ooo!, opera prima di Prateek Vats, apre una riflessione sulle condizioni dei migranti e le dinamiche di potere in India. Racconta le vicende di Anjani, che da poco arrivato a Nuova Delhi trova impiego come “scaccia scimmie” davanti ai palazzi del potere della città. Sulla sola piattaforma virtuale è disponibile Overseas, documentario diretto dalla regista Yoon Sung-a dedicato alle donne Filippine, definite “eroine della nazione”: mandate all’estero a lavorare come collaboratrici domestiche o tate, lasciano non solo il proprio paese, ma anche la famiglia, i figli, talvolta per sempre.

Le nuove prime visioni nazionali sono disponibili in streaming sulla piattaforma online.carboniafilmfest.org accompagnati dalle conversazioni con i registi.

Il giovedì del Carbonia Film Festival si apre alle 18 quando al Cine-Teatro Centrale saranno proiettati tre film del concorso internazionale riservato ai cortometraggi: The names have changed, including my own and truths have been altered di Onyeka Igwe; So What If The Goats Die di Sofia Alaoui; Salsa di Igor Dimitri; e Character di Vera Brunner-Sung.