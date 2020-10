“Alcune persone sono in questo momento sotto osservazione perché classificate come contatto stretto di COVID19”. Lo scrive il commissario straordinario Alessandro Alciator di Austis.

“Non vi è la necessità di allarmarsi – scrive – poiché le persone sono state già prese in carico dall’Azienda sanitaria (ATS centro Sardegna) che ha attivato tutte le procedure previste dalle norme nazionali e regionali relative al contenimento della diffusione del virus Covid 19. In questo momento particolare, la nostra quotidianità risulta condizionata dall’emergenza in atto, il virus è evidentemente presente tra noi e per questo è ancora più importante seguire comportamenti responsabili da parte di ciascuno di noi”.

“È fondamentale – conclude la nota – mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, l’igienizzazione delle mani nonché l’uso della mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire la distanza di sicurezza. Vi ringrazio ancora tutti per la vostra collaborazione. Si invita tutta la cittadinanza ed in particolare coloro che abbiano il sospetto di aver avuto contatti con il virus, specie se presentano sintomi, a non recarsi di persona in Pronto Soccorso o presso altre strutture sanitarie, bensì a contattare telefonicamente il proprio medico di famiglia”.

Il testo: