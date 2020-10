Erano 16 anni che il maresciallo Marco Diana, dopo una vita passata a servire lo Stato nelle fila dell’esercito, combatteva contro il peggiore dei nemici: un tumore che non gli ha lasciato scampo.

Lui ha combattuto con forza, determinazione, ma purtroppo non c’è l’ha fatta e oggi il Maresciallo Diana è morto dopo aver fatto per oltre 10 anni missioni in giro per il mondo, dal Kosovo alla Somalia.

Poi però ha scoperto di avere un tumore, probabilmente collegato alle sostanze tossiche con cui è entrato in contatto durante la sua carriera militare e da qui l’inizio della vera battaglia, quella per la vita.

Come Marco Diana anche Valery Melis e Salvatore Vacca sono deceduti per una malattia maledetta, la cui causa forse è da ricercare nelle missioni nei Balcani o in Africa.