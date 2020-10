Ritorna per il secondo anno consecutivo Un teatro piccolissimo, rassegna di teatro dedicata alla prima infanzia. Organizzata dal Cada Die Teatro, è parte integrante del progetto Sul filo – Una rete per piccoli equilibristi. Si parte venerdì 9 e si va avanti sino al 22 ottobre nella Corte della Vetreria di Pirri. In programma spettacoli della scena nazionale e internazionale rivolti ai più piccoli, nel totale rispetto delle norme anti-Covid.

Alla rassegna si affianca il primo dei seminari che rientra nel ciclo di incontri Voci sull’infanzia, che proseguiranno, poi, fino al mese di dicembre. Si parte venerdì con una matinée per le scuole dal titolo Hanà e Momò, produzione di Principio Attivo Teatro di Lecce ispirato al libro “Favola d’amore” di Hermann Hesse.

Giovedì 15, sempre alle 9 per le scuole e alle 17.30 per la rappresentazione serale, appuntamento con la compagnia milanese Eccentrici Dadarò, che presenta Un anatroccolo in cucina di Simone Lombardelli e Dadde Visconti, con lo stesso Lombardelli e la regia di Visconti (musiche originali di Marco Pagani, scene di Ettore Pantaleone, voce narrante di Rossella Rapisarda). In scena uno spettacolo comico senza parole, liberamente ispirato a “Il brutto anatroccolo” di Hans Christian Andersen.