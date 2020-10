Sarebbero 4 le persone positive in una struttura protetta di Oristano. Secondo quanto si apprende i risultati dei tamponi effettuati nei giorni scorsi avrebbero dato esito positivo per tre pazienti e un dipendente della struttura oristanese. I sospetti di contagio si sarebbero manifestati nei giorni scorsi, tanto da indurre la direzione sanitaria a chiedere i test, che sono stati fatti immediatamente. Oggi i risultati che attesterebbero i contagi.

Intanto il Comune di Oristano comunica che in città “oggi si registra una nuova guarigione dal Covid-19. È l’unico dato comunicato oggi al Sindaco Andrea Lutzu dalle autorità sanitarie della Asl”, spiega una nota.

“Il bilancio dell’emergenza sanitaria a Oristano dall’inizio di settembre – spiega il Comune -, per effetto di un riconteggio dei casi accertati in città, è di 58 positivi. I pazienti guariti sono 23, mentre i soggetti ancora in cura sono 35. I pazienti ricoverati in ospedale sono 6, di cui 3 per Covid-19 e 3 per altre patologie”.