E’ destinata a slittare a domani, giovedì 8 ottobre, la pronuncia del Tar della Sardegna sul ricorso del Governo contro l’ordinanza che prevede test obbligatori per i passeggeri in entrata nell’Isola e che il presidente della Regione Christian Solinas ha prorogato sino al 23 ottobre.

Dopo il decreto d’urgenza del presidente del Tribunale amministrativo, Dante D’Alessio, oggi si è tenuta l’udienza collegiale che dovrà decidere se confermare o meno la sospensione cautelare. Gli effetti della decisione potrebbero dunque essere immediati e riflettersi anche sulla proroga decisa dal governatore a causa dell’aumento dei casi positivi al Covid e dei ricoveri nell’Isola.

Lo scioglimento della camera di consiglio era stato ipotizzato per la serata di oggi, ma le udienze si sono protratte sino al pomeriggio e dunque – vista l’ora – è quanto mai probabile che la decisione dei giudici slitti a domani. Si tratta comunque di una pronuncia cautelare e non di merito, destinata ad influire sugli effetti dell’ordinanza impugnata ma non ad annullarla.

