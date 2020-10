Nello stesso tavolino c’erano più persone sedute a distanza ravvicinata, molto meno del metro previsto dalla normativa anti-Covid.

E così per il locale, nella zona di san Giuseppe, è arrivata la sanzione. La Polizia locale è intervenuta ieri dopo una segnalazione che denunciava la presenza di numerosi ragazzi senza mascherina che festeggiavano in un bar.

Un’attività inserita nei controlli del Comando per il rispetto delle ordinanze sindacali di contrasto al coronavirus. Anche ieri è stato pattugliato tutto il territorio, in particolar modo le zone dove più facilmente si possono creare assembramenti.

Quando gli agenti sono arrivati nel locale, tutti hanno indossato la mascherina, a eccezione di uno che non l’aveva con sé. Per lui è scattata la sanzione da 400 euro, come previsto dalle norme per il contrasto al coronavirus.