Sabato 10 ottobre dalle ore 18 i Musei Civici di Cagliari presentano il terzo e ultimo appuntamento musicale del progetto Back to the 80’s salutando così la mostra, che chiuderà domenica 18 ottobre, dedicata ai coloratissimi ed eccentrici anni Ottanta.

Gli spazi antistanti la Galleria Comunale d’Arte, in prossimità delle vasche che ospitano le statue de “I Dormienti” di Mimmo Paladino sono il palcoscenico ideale per la band Echoes che durante la serata intratterrà i visitatori della mostra con un concerto a tema, previsto per le ore 19:30 dedicato alla musica che ha caratterizzato il decennio tra gli anni ’80 e ’90.

Un repertorio tutto internazionale che spazia dai Duran Duran agli Spandau Ballet, dai Culture Club ai Simple Minds e ancora Eurythmics, A-HA, Tears for Fears e tanti altri.

Il concerto sarà preceduto da una visita guidata alla mostra “Gli anni ’80. Dentro e fuori le collezioni civiche”, cui seguirà un aperitivo.

Nel rispetto delle norme anti COVID-19, la partecipazione all’evento è limitata ad un numero di 80 persone, ed è pertanto, obbligatoria la prenotazione da effettuarsi tramite il sito dei Musei Civici:

La visita guidata, per gruppi di max 20 persone, sarà replicata ogni 15 minuti a partire dalle ore 18.

L’aperitivo e il concerto si svolgeranno all’esterno, nel totale rispetto del distanziamento sociale.