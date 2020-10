“Il 13 luglio il Ministero della Salute ha chiesto alle Regioni di presentare un Piano dettagliato per lo smaltimento delle liste d’attesa, diventate ormai chilometriche”. Inizia così il post del consigliere regionale in quota Movimento 5 stelle, Michele Ciusa, circa le lunghe liste d’attesa che i sardi “patiscono da troppo tempo”.

“Ho presentato una richiesta di accesso agli atti per capire come si è mossa la Regione Sardegna e quali documenti abbia inviato a Roma – scrive Ciusa sui social – I pazienti sardi patiscono questa situazione da troppo tempo, considerato che nella nostra Regione le tempistiche erano già insostenibili prima della pandemia. Mi auguro che l’Assessorato regionale abbia provveduto a stilare il Piano di recupero richiesto e ad averlo inviato per tempo”.

E conclude: “Nel caso in cui questo non fosse avvenuto, si tratterebbe di una gravissima inadempienza a danno di tutti i sardi”.

Il post: