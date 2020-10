Sono aumentati di qualche unità i casi di contagio al Covid-19 ad Assemini. Lo fa sapere la stessa sindaca della cittadina, Sabrina Licheri, con un post su Facebook.

“Come anticipato i casi positivi al covid 19 sono aumentati” scrive. “I numeri crescono perché sono state colpite famiglie intere, in alcuni casi famiglie numerose. Oggi i casi accertati da Ats sono 27”.

La sindaca ricorda ai cittadini quanto scritto all’interno del Decreto Legge del 7 ottobre 2020 n.125, ovvero “l’obbligo di avere sempre con se i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita’ di prevederne l’obbligatorieta’ dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita’ economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche’ delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi: i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva, i bambini di eta’ inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonche’ coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita’.”

In conclusione, scrive la prima cittadina ” vi chiedo massima collaborazione o le conseguenze saranno una miriade di segregazioni forzate a casa, se va bene! La salute è un bene prezioso: preserviamolo”.

Il post della sindaca Licheri: