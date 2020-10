Due nuovi positivi al Covid-19 sono stati registrati tra il personale scolastico di una scuola media di Serramanna. Lo rende noto il Comune tramite la pagina ufficiale su Facebook.

“Informiamo la cittadinanza che l’Azienda Tutela Salute (ATS) Sardegna e il Dipartimento di Protezione scolastico, a seguito della conferma di due casi di positività tra il personale scolastico, non residenti a Serramanna, hanno richiesto, come da protocollo, la chiusura precauzionale della scuola secondaria di primo grado di via Sicilia. Pertanto, di comune accordo tra Sindaco e COC, è stata emessa l’Ordinanza Sindacale n.31 che prevede la chiusura dell’istituto per due giorni, domani venerdì 9 e sabato 10 ottobre 2020”.

“Ci teniamo assolutamente a rassicurare tutta la cittadinanza, gli studenti, le famiglie e tutto il personale scolastico – prosegue il post del Comune – Stiamo attivando tutti i protocolli previsti, tra cui la sanificazione straordinaria dei locali, e la situazione è costantemente monitorata dalle Autorità preposte. Ricordiamo infine che è assolutamente necessario attenersi rigorosamente alle prescrizioni per la lotta alla pandemia in corso e raccomandiamo ancora una volta la massima attenzione ed invitiamo pertanto tutta la Comunità serramannese a perseverare nel rigoroso rispetto delle misure anti-contagio, disposte dalle autorità nazionali, regionali e locali, con coscienza, responsabilità e senza allarmismi”.