Il concerto di Astrid S previsto per il 30 ottobre 2020 in Santeria Toscana 31 a Milano è stato posticipato a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 al 18 novembre 2021, sempre in Santeria Toscana 31 a Milano.

Biglietti in vendita su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per il nuovo appuntamento.

Con queste parole Astrid S annuncia il posticipo del suo tour:

“Purtroppo ho dovuto posticipare il mio tour invernale, così come hanno fatto tanti altri. La sicurezza e la salute vengono prima di tutto! Non vedo l’ora di esibirmi per tutti voi l’anno prossimo!”