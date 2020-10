Operazione di soccorso in mare della Guardia Costiera di Cagliari che nella tarda mattinata per un marittimo che si è infortunato mentre utilizzava una lenza durante una battuta di pesca.

Intorno alle 11 la sala operativa della Capitaneria di porto ha ricevuto via radio la richiesta di intervento urgente da parte del comandante del peschereccio, il quale ha riferito che mentre era in navigazione a circa 16 miglia dal porto di Cagliari, un membro dell’equipaggio si era conficcato un amo in un braccio durante le operazioni di pesca con un palamito. Immediatamente è stata inviata sul punto la motovedetta Cp 320 per il trasbordo urgente dell’infortunato. Dopo aver intercettato il peschereccio ed effettuato il trasbordo dell’infortunato, la motovedetta della Guardia Costiera si è diretta a tutta velocità in direzione del porto di Cagliari dov’è arrivata intorno alle 13. Il marittimo infortunato è stato sbarcato e affidato al servizio 118, che attendeva con un’ambulanza medicalizzata alla banchina di piazza Deffennu, per il trasferimento all’ospedale.