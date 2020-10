La prossima settimana, nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14, il ministro degli Esteri italiano Luigi di Maio sarà in visita ufficiale a Mosca.

Il Ministero degli Esteri russo Sergey Lavrov riceverà a Mosca il suo omologo italiano Luigi di Maio: nell’agenda del colloquio fra i due figurano la situazione in Libia ed il conflitto in atto in Nagorno Karabakh.

La comunicazione ufficiale dell’incontro è stata data dalla portavoce del ministro degli Esteri russo, Maria Zakharova nel suo incontro settimanale con la stampa.

“Il 14 ottobre a Mosca si terrà un vertice tra il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ed il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio, che si troverà a Mosca per partecipare alla 17° sessione del Consiglio Italo-Russo di cooperazione economica, industriale e valutario-finanziaria” ha spiegato Zakharova.

I due ministri degli esteri analizzeranno i rapporti tra UE e Russia, ed i dossier su Ucraina, Bielorussia, Nagorno Karabakh, risoluzione delle crisi in Libia e Siria.

“Nel corso del colloquio verranno discussi i principali temi all’ordine del giorno dell’attualità internazionale e che rappresentano interessi comuni, comprese la sfera della sicurezza della stabilità strategica e del controllo sugli armamenti” – ha aggiunto Zakharova.

Lavrov e Di Maio analizeranno anche la cooperazione tra i due paesi nell’ambito del G20, di cui l’Italia sarà presidente di turno nel 2021.

L’ultimo contatto fra i ministri degli Esteri russo e italiano è stata una telefonata avvenuta lo scorso 15 settembre. Nel colloquio fra Lavrov e Di Maio, come reso noto dalla Farnesina, erano stati toccati i seguenti temi: relazioni bilaterali, situazione in Libia, Bielorussia, accertamento della verità sul caso Navalny.

La visita di Di Maio a Mosca

Lo scorso 26 settembre l’ambasciatore italiano a Mosca Pasquale Terracciano nel suo intervento alla riunione della Camera di commercio italo-russa, aveva annunciato che il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sarà in visita a Mosca il 13 e 14 ottobre per partecipare alla 17° edizione del Consiglio italo-russo di cooperazione economica e industriale.

Fonte: Sputniknews