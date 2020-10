Musica, gli Ac/Dc annunciano la pubblicazione del nuovo album “Pwr/Up”

Come annunciato dalla band e riportato dalle principali testate giornalistiche musicali, il nuovo album degli AC/DC si intitolerà “Pwr/Up” e uscirà il 13 novembre 2020.

Il bassista Cliff Williams ha dichiarato quanto segue alla radio Rock 100.5 Atlanta circa un possibile tour dopo la pubblicazione del disco:

“Quando ci siamo trovati per le riprese del video e per fare delle prove, abbiamo parlato di fare degli show. Poi purtroppo siamo tornati a casa ed è arrivato quel maledetto virus e da allora non ne abbiamo più discusso. E’ tutto in pausa quindi, ma noi piacerebbe molto fare altri show”.