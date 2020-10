“Voucher connettività” per circa 1500 famiglie cagliaritane: si può usare per avere un dispositivo mobile e l’infrastruttura di connessione dati 4G, necessari a sostenere le nuove forme di apprendimento a distanza.

Sarà necessario attendere la pubblicazione del bando, prevista entro la fine di ottobre, ma gli uffici del Servizio Sistemi Informativi sono già al lavoro per garantire un servizio che possa essere di supporto soprattutto alle famiglie disagiate che altrimenti non potrebbero permettersi di adeguarsi alle nuove tecnologie.

“L’obiettivo – ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu – è quello di garantire la connettività anche alle famiglie meno abbienti all’interno delle quali ci siano degli studenti che vadano dalla scuola primaria a quella secondaria. Abbiamo stanziato cinquecentomila euro per questo progetto che è nato dall’ascolto dei cittadini”. Dopo il lockdown- ha continuato Truzzu- è emerso che tante famiglia necessitavano di una connessione per l’educazione dei propri figli ma non tutti avevano gli strumenti adeguati. L’attività dell’amministrazione – ha confermato l’assessore all’innovazione tecnologica Alessandro Guarracino – sta virando verso il digitale in tutti i servizi. E con questi voucher abbiamo colto l’occasione di andare incontro alle famiglie per far seguire agli studenti le lezioni da casa e dare la possibilità di fare quel passo in più per sviluppare e incentivare il concetto di rete diffusa. Un concetto non solo tecnologico ma riferito anche all’inclusione sociale in senso ampio”. Il voucher permetterà di avere a disposizione la connessione e uno strumento per utilizzarla (tablet), il tutto per la durata di un anno.