“La farsa sui trasporti continua, Alitalia smonta il castello di bugie costruito e raccontato dal presidente della Regione e dalla giunta sulla riduzione dei voli. Alitalia afferma che la diminuzione dei voli era prevista e concordata proprio con la Regione”. Lo scrive Massimo Zedda, consigliere regionale, pubblicando una foto di un aeroplanino di carta su Facebook.

“La notizia – scrive Zedda – arriva direttamente dal direttore generale di Alitalia, che ha sottolineato durante un’audizione in commissione trasporti alla Camera dei deputati come il taglio dei voli sia frutto di un “programma operativo condiviso con la Regione”.

“Delle tre l’una: o il presidente e la giunta mentono sapendo di mentire, e sarebbe già grave, o peggio ancora non conoscono gli accordi che sottoscrivono o non capiscono che cosa sottoscrivono. Abbastanza in ogni caso – conclude – per continuare a fare danni in un settore strategico per la Sardegna.