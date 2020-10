L’autista di un autobus dell’Atp, l’azienda che gestisce i trasporti pubblici a Sassari e Porto Torres, è stato aggredito a colpi di ombrello da un passeggero che si rifiutava di indossare la mascherina.

L’episodio è successo ieri mattina sulla linea per Platamona. Il conducente ha invitato il trasgressore a indossarla, ricordandogli le norme anti covid, ma l’uomo si è rifiutato. Ne è nato un alterco, con l’autista che ha subito informato la centrale operativa dell’Atp. Arrivati al capolinea l’uomo riluttante all’uso della mascherina ha aggredito il conducente del bus colpendolo con un ombrello. Nessuno dei passeggeri presenti sul mezzo è intervenuto, ma in tanti hanno ripreso la scena con i telefonini per poi farla girare nelle chat degli amici.

A denunciare il fatto è il segretario territoriale della Fit Cisl, Alessandro Russu. “Il conducente – spiega – è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Già dalla scorsa primavera abbiamo preannunciato l’impossibilità di coniugare l’offerta di trasporto a ranghi ridotti con la domanda, le criticità della convivenza di persone a bordo dei mezzi pubblici, seguendo le normative anti contagio con la pretesa che il conducente gestisca nel contempo sia funzioni di guida che le attività di controllo per il rispetto delle norme comportamentali in capo all’utenza, e abbiamo sempre ribadito che tali funzioni non rientrano tra le responsabilità dei lavoratori e delle lavoratrici, che inevitabilmente pagano le conseguenze di questa situazione”, conclude Russu. Oggi l’autista ha presentato una denuncia ai carabinieri di Sassari, che stanno procedendo all’identificazione dell’aggressore.